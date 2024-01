Officina del Modena Golf Country Club interessata da un incendio

Questa mattina verso le ore 9, è scaturito un incendio presso un’officina di manutenzione di macchine agricole all’interno del sedime del Modena Golf Country Club, in località Colombaro. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco con la squadra di Vignola e autobotte da Modena per contrastare la propagazione delle fiamme che hanno interessato alcuni mezzi agricoli e il solaio della struttura. Da una prima ricostruzione sembra che le cause siano di natura accidentali, probabilmente di natura elettrica.

L’attività del club non è preclusa e rimane comunque pienamente operativa.