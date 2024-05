Il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mirandola insignito della Cittadinanza Onoraria dal Sindaco Greco

Giovedì 16 maggio 2024 il Sindaco Alberto Greco, alla presenza del Questore Dott.sa Donatella Dosi, ha conferito al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mirandola la Cittadinanza Onoraria. Un momento alto istituzionale – vissuto in Sala Consiliare, alla presenza di una rappresentanza di tutte le Forze dell’Ordine di stanza sul territorio – culminato con la Consegna dell’attestato dinnanzi al nuovo gonfalone della Città di Mirandola.

Un segnale di affetto e apprezzamento, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale e votato all’unanimità dal Consiglio Comunale, che testimonia la stima e la gratitudine verso Donne e Uomini della Polizia di Stato Stato, che quotidianamente, attraverso la propria opera, prestano un servizio imprescindibile alla comunità mirandolese e, più in generale, della bassa modenese.