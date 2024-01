Il 2023 del comune di San Benedetto, tra politiche sociali ed investimenti con una particolare attenzione all’ambiente

L’amministrazione comunale di San Benedetto Val di Sambro ha colto l’occasione delle feste natalizie per tracciare il consueto rendiconto del 2023, nel quale tante sono state le azioni messe in campo in molteplici ambiti: dal welfare alla prevenzione del dissesto idrogeologico, dalle riqualificazioni all’ambiente e all’agricoltura, senza tralasciare la cultura, la valorizzazione territoriale e l’attività motoria.

Dalla relazione di fine anno si evidenziano le azioni più rilevanti, quali ad esempio l’attenzione ad una delle politiche care a questa amministrazione, quella rivolta alle famiglie, politiche che hanno mantenuto le agevolazioni (crescenti all’aumentare del numero di figli componenti il nucleo familiare) e dei nuovi residenti. Sul fronte Welfare, il 2023 è stato caratterizzato dal nuovo progetto sperimentale di inserimento lavorativo per persone fragili presso il centro di Sant’Andrea, dall’ampliamento dei locali della Pubblica Assistenza ed il mantenimento del Servizio 118 con auto medica a Pian del Voglio.

Non sono mancati poi gli interventi sul fronte del dissesto idrogeologico, che purtroppo in Appennino rappresentano la quotidianità, e che quest’anno sono stati fortemente acuiti dagli eventi eccezionali dello scorso maggio. Oltre ai numerosi interventi di sistemazione resisi necessari dopo tali eventi, alcuni dei quali ancora in corso grazie al finanziamento da parte della struttura commissariale, tra gli interventi di maggior rilievo eseguiti con altre e diverse fonti di finanziamento si segnalano la messa in sicurezza di via Cà di Borelli a Castel dell’Alpi, di via Serrucce a Ripoli e di via Zaccanesca nella omonima frazione.

Sul fronte sicurezza, un importante risultato raggiunto grazie alla collaborazione con i cittadini, che hanno sostenuto economicamente l’operazione, è stata la installazione di 7 nuove postazioni di videosorveglianza nella frazione di Ripoli.

Importante poi l’assunzione da parte della Giunta del nuovo Piano Urbanistico Generale, di cui se ne prevede la adozione nei primi mesi del 2024.

Rilevanti investimenti anche sul fronte lavori pubblici, dove si segnalano i lavori di riqualificazione di Piazza Celso Teglia e di efficientamento energetico a Montefredente, la riqualificazione energetica delle scuole di Pian del Voglio, il nuovo “Giardino dei Bambini” con annessi parcheggi pubblici a Ripoli, mentre a San Benedetto la realizzazione della nuova piazza del Municipio ed i lavori di ristrutturazione dell’ufficio postale. Sono ancora in fase di esecuzione a Castel dell’Alpi, gli interventi di consolidamento del ponte sul Rio Balzone in via Cà di Borelli, ed a San Benedetto, il nuovo parco urbano in Via Erbosa, la riqualificazione del Residence Valsambro, l’adeguamento sismico del plesso scolastico e l’efficientamento energetico presso il parco dello sport “F. Taglioli”.

Sul fronte del sostegno all’imprenditoria agricola, l’Amministrazione, assieme alle aziende del territorio, ha continuato il percorso di valorizzazione della centralità delle stesse nella economia locale e nella conservazione di ambiente, territorio e paesaggio.

Dal punto di vista culturale, si evidenzia il continuo processo di valorizzazione della biblioteca: non solo nuovi libri, ma anche e soprattutto nuovi spazi all’esterno per incentivare l’accoglienza e la permanenza soprattutto estiva, nonché costanti iniziative.

Relativamente alla promozione del territorio, non sono mancate iniziative finalizzate alla valorizzazione del territorio e dei suoi borghi storici, le tradizionali fiere e mercati, nonché l’impegno nel mantenere l’attività motoria e sportiva al centro della vita della nostra comunità, in ragione del loro alto valore etico, sociale e salutare.

Tutte le principali attività dell’Ente sono contenute sinteticamente in una nota che come da tradizione il Sindaco Alessandro Santoni è solito emettere per tracciare il rendiconto dell’anno appena concluso, e delineare l’azione amministrativa del 2024 appena iniziato: “Tutti gli investimenti pubblici sono da tempo connotati da una particolare attenzione all’ambiente con scelte che seguono logiche di forte sostenibilità, dalla riqualificazione energetica del patrimonio fino ad arrivare ad interventi manutentivi anch’essi mirati a ridurre le emissioni inquinanti. Solo quest’anno tali azioni ci hanno consentito di evitare l’emissione in atmosfera di oltre 320 tonnellate di CO2, un risultato enorme per un comune come il nostro, che penso di poter affermare ci deve rendere orgogliosi. Sul fronte degli interventi mirati alla prevenzione del dissesto idrogeologico, che in questi anni sono stati davvero molto numerosi anche in ottica di prevenzione, ci consente di poter affermare che, se siamo riusciti a contenere i danni provocati dagli eventi eccezionali dello scorso maggio, è anche e soprattutto grazie ai tanti interventi eseguiti in questi anni di mandato. Nonostante tali difficoltà, siamo riusciti a portare avanti tutte le azioni amministrative oltre a diversi interventi pubblici e per questo non posso che ringraziare tutti gli uffici: è grazie al loro impegno ed alla loro professionalità che anche in un anno così complicato siamo riusciti a completare tutte le attività che ci eravamo prefissati ed anche di più. Sul fronte degli investimenti, le opere più importanti sono state realizzate grazie alla capacità di recuperare risorse da bandi e finanziamenti, senza pesare sulle casse dell’Ente. Infine, ma non meno importante, il 2023 ha consolidato molte iniziative e, soprattutto, il protagonismo associativo di cui è molto ricco il nostro Comune e per il quale ringrazio le tante Associazioni presenti.”