Montecavolo, monopattino contro auto: grave un 20enne

E’ stato trasportato in gravi condizioni al Santa Maria Nuova di Reggio Emilia il ragazzo straniero di 20 che, stamane intorno alle 12:00, in via Pietro Nenni a Montecavolo di Quattro Catella, alla guida di un monopattino è venuto a collisione con un’autovettura. Sbalzato e caduto rovinosamente a terra, il giovane ha riportato seri traumi.