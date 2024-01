Spacciava droga da oltre 3 anni, i Carabinieri eseguono misura cautelare a carico di 23enne

Il monitoraggio sui consumatori di stupefacenti e i conseguenti approfondimenti investigativi dei carabinieri della stazione di Gattatico hanno portato i militari di Gattatico a ricostruire una fitta rete di spaccio concernente la vendita di cocaina, marjuana ed hascisc a favore di numerosi clienti che un 23enne abitante a Reggio Emilia avrebbe portato avanti da oltre 3 anni prevalentemente nel capoluogo reggiano. sulle dichiarazioni fornite da un i consumatori a più persone era stato indicato come possibile persona dedita alla compravendita di stupefacenti.

Per questi motivi con l’accusa di spaccio continuato di sostanze stupefacenti i carabinieri della stazione di Gattatico hanno denunciato alla Procura reggiana, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, un 23enne residente a Reggio Emilia. La Procura reggiana condividendo con gli esiti investigativi dei carabinieri di Gattatico ha quindi richiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia la misura cautelare del divieto di dimora nel capoluogo reggiano che è stata eseguita dai militari di Gattatico. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

Già l’anno scorso il 23enne disoccupato era già stato attenzionato dai Carabinieri di Gattatico che nel marzo del 2023, all’esito di una perquisizione domiciliare lo arrestarono in flagranza di reato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di oltre due etti e mezzo tra cocaina, marjuana ed hashish, in parte occultati nella sua camera da letto ed in quella della madre, estranea all’illecita detenzione, interamente sequestrata unitamente a un centinaio di bustine in plastica di varie dimensioni idonee al confezionamento, un bilancino di precisione e la somma di 180 euro ritenuta provento dello spaccio. Un arresto quello del 23enne che non ha posto fine alle indagini dei carabinieri che attraverso attività tecniche sono risaliti a decini di probabili clienti che convocati in caserma dai carabinieri sono stati sentiti in merito ai contatti avuti con il presunto pusher confermando le ipotesi investigative dei Carabinieri. I militari hanno quindi ricostruito un triennio di attività illecite correlate alla compravendita di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marjuana ed hascisc documentando centinaia di cessioni di droga avvenute nell’arco temporale ricompreso tra il 2020 e il 2023. Acquisiti gli elementi di presunta responsabilità in ordine al reato continuato di spaccio i carabinieri di Gattatico relazionavano al riguardo la Procura reggiana che concordando con gli esiti investigativi dei militari richiedeva ed otteneva dal competente GIP la misura cautelare del divieto di dimora. Il provvedimento veniva quindi trasmesso ai carabinieri di Gattatico che vi davano esecuzione sottoponendo il 23enne abitante a Reggio Emilia al divieto di dimora in città ovvero il centro dei suoi presunti affari illeciti correlati per l’appunto alla compravendita continuata di sostanze stupefacenti.