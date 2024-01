Furto in supermercato, 20enne arrestato a Castelfranco Emilia da Carabinieri liberi dal servizio

Nella serata di ieri i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia hanno tratto in arresto un 20enne per il reato di furto in un supermercato del posto e per resistenza a pubblico ufficiale.

Due militari, che erano liberi dal servizio e si trovavano all’interno dell’esercizio commerciale, hanno notato il giovane prelevare della merce dagli scaffali, per poi occultarla in un marsupio. Giunto alla cassa, il ragazzo pagava solo una parte di quanto in suo possesso.

I due Carabinieri, accertato il furto e dopo essersi qualificati come appartenenti all’Arma, hanno fermato il ragazzo che provava comunque ad allontanarsi, cercando di guadagnare l’uscita. Sul posto veniva richiesto l’intervento di una pattuglia, in quanto il 20enne era fortemente contrariato del controllo e aveva spintonato i militari con il chiaro intento di sottrarsi all’attività di identificazione e al successivo accompagnamento in caserma.

La refurtiva è stata restituita alla responsabile del supermercato.