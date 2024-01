4 posti per il Servizio Civile Universale nel Comune di Sassuolo

Come tutti gli anni anche il Comune di Sassuolo apre al Servizio Civile Universale mettendo a disposizione quattro posti in due sedi.

È stato, infatti, pubblicato il bando del servizio civile universale 2023 con scadenza fissata alle ore 14 del 15 febbraio 2024 per complessivi n. 4 posti in 2 sedi del Comune di Sassuolo, accreditate in convenzione con l’Ente nazionale Arci servizio civile:

3 posti nella sede nido d’infanzia comunale “Parco” – servizio Istruzione – progetto “Aiutare per crescere 2023” – area di intervento: animazione culturale verso i giovani;

1 posto nella sede Servizi Demografici – via del Pretorio 18 – progetto “UBUNTU” – area di intervento: attività interculturali.

Martedì 23 gennaio alle ore 18 si terrà un incontro on-line informativo sul bando Servizio Civile Universale, a cura degli esperti di Arci servizio civile di Reggio Emilia, aperto a tutti i giovani interessati: per iscrizioni e ricevere il link è necessario inviare una e-mail all’indirizzo reggioemilia@ascmail.it.

L’impegno richiesto dai diversi progetti di Servizio Civile Universale è di 25 ore settimanali, per 12 mesi, retribuite con un compenso mensile di euro 507,30.

Entro il mese di marzo 2024 saranno realizzati i colloqui di selezione dei candidati e si prevede l’inizio delle attività dei candidati selezionati a partire dal mese di maggio/giugno 2024.