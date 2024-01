Schianto a Savignano, muore una donna

Incidente stradale mortale oggi intorno alle 14:00 all’incrocio tra via Veneto e la SP569-via Claudia a Savignano sul Panaro. Nel violento scontro tra due autovetture ha perso la vita una donna di 52 anni: nonostante i soccorsi con l’intervento del personale del 118 e dei Vigili del fuoco, per lei non c’è stato nulla da fare. Praticamente illeso un giovane 20enne che viaggiava sull’altra auto. Sul posto la Polizia Locale Terre di Castelli.

La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso e la circolazione temporaneamente indirizzata sulla viabilità locale.