Reggio Emilia: picchiato perché non gli paga le birre. Aggressori arrestati dalla Polizia di Stato

Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 7 gennaio, personale della Squadra Volanti di Reggio Emilia è intervenuto in zona stazione storica a seguito di una segnalazione pervenuta alla locale Sala Operativa di un’aggressione in corso tra due soggetti senza fissa dimora ai danni di un altro uomo.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti hanno trovato la vittima che riferiva di essere stato avvicinato da due soggetti, un 27enne e un 36enne entrambi extracomunitari, conosciuti in quanto abituali frequentatori della zona stazione che, dopo aver cercato di farsi pagare delle birre, ricorrevano alla violenza ferendolo con calci e pugni.

In considerazione del continuo diniego della vittima a comprare degli alcolici, i due aggressori decidevano di sottrarre al malcapitato il telefono cellulare. Ma grazie al sistema satellitare del telefono i due venivano rintracciati dagli operatori delle Volanti qualche minuto dopo.

Al termine degli accertamenti di rito e in virtù di quanto accaduto, i due uomini sono stati tratti in arresto per il reato di rapina aggravata in concorso e, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria, sono stati accompagnati presso la Casa Circondariale di Reggio Emilia dove si trovano attualmente.