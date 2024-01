Lapam Confartigianato sull’approvazione del Disegno di Legge “Made in Italy”

«Un passo importante, perché si apre la strada al rilancio di una politica economica e industriale finalizzata a valorizzare le imprese che realizzano qualità ed eccellenza italiana». Roberto Guaitoli, presidente della categoria Moda per Lapam Confartigianato e presidente nazionale di Confartigianato Abbigliamento, commenta positivamente l’approvazione definitiva del Disegno di Legge “Made in Italy”.

«Molti degli aspetti contenuti nel provvedimento – prosegue e conclude Guaitoli – soddisfano le nostre aspettative per sostenere l’attività d’impresa e tutelarne le peculiarità: dalla formazione dei giovani alla promozione dell’imprenditoria passando per il sostegno dei singoli settori, la difesa dei marchi e il contrasto alla contraffazione. Si tratta di un cambiamento culturale importante anche per quanto riguarda i percorsi di orientamento scolastico, che ancora oggi pongono scarsa attenzione all’autoimprenditorialità, facendo pure rivalutare gli istituti tecnici e professionali».