Il 2023 di Casa Corsini Fiorano

Per Casa Corsini – la struttura del Comune di Fiorano dedicata all’innovazione e alla diffusione delle nuove tecnologie – si è appena concluso è stato un anno da incorniciare. Ad esempio, tantissime sono state le proposte e le opportunità fornite dal FabLab Junior, spazio che tenta di dare anche ai più piccoli l’occasione di conoscere le discipline scientifiche in modo creativo così da allargare lo spettro di opportunità nell’ambito degli studi e comprendere meglio il mondo odierno.

Per le fasce d’età 6-9 anni e 10-14 anni sono stati proposti con continuità laboratori di Steam education come coding, robotica, tinkering, stop motion e realtà virtuale. Circa 800 fra bambini e ragazzi hanno partecipato ai laboratori pomeridiani sostenuti da Fondazione di Modena e Comune di Fiorano per un totale di oltre 70 appuntamdenti, mentre altri 300 hanno svolto attività laboratoriali nelle classi grazie ai progetti di qualificazione scolastica finanziati dal Comune. Il FabLab Junior è stato anche al centro di tre progetti europei: Climax, EcoSteam (entrambi relativi a Steam ecologia e cambiamento climatico) e Jugaad, il quale proseguirà anche nel 2024. Quest’ultimo conta fra i propri partner anche l’Istituto Comprensivo 1 di Fiorano.

Diverse iniziative formative sono state proposte a circa trenta insegnanti ed educatori, per poter sviluppare attività laboratoriali in autonomia. Il FabLab per gli adulti invece ha offerto serate “open” per sviluppare progettualità e conoscere i macchinari con ampia partecipazione; poi, a Casa Corsini hanno avuto luogo appuntamenti di carattere sociale e progetti relativi all’alternanza scuola-lavoro e al servizio civile volontario.

Le attività della struttura hanno inoltre riguardato la musica: praticamente sempre attive le due sale prova mentre oltre un centinaio di ragazze e ragazzi hanno partecipato alle serate in fonoteca tenutesi negli ultimi mesi del 2023.