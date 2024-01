Comunità energetiche rinnovabili, la Regione sollecita il Governo a varare rapidamente i decreti attuativi per far decollare gli interventi

“Ci attendiamo che il Governo emani, nel più breve tempo possibile, i necessari decreti attuativi sulle Comunità energetiche rinnovabili. Questo non solo per dare finalmente una risposta ai tanti soggetti pubblici e privati che già da mesi sono pronti a partire con investimenti, ma anche per rilanciare l’economia, peraltro proprio quella ambientalmente sostenibile”.

Così l’assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro, Vincenzo Colla, ha voluto oggi sollecitare l’esecutivo a varare i decreti attuativi relativi alle Comunità energetiche, le Cer, che si attendono da mesi.

“Di fronte alla previsione di un calo del Pil, abbiamo un settore che garantirebbe la certezza di investimenti verdi e di prossimità ma che è fermo al palo in attesa dei decreti del Governo. La Regione – aggiunge Colla – ha già compiuto un bando con cui ha finanziato l’avvio e la costituzione delle Cer, con relativi studi di fattibilità. Ci sono oltre 124 progetti in attesa che potrebbero innescare da subito decine di milioni di investimenti, con un rilancio di tante piccole imprese che operano nel settore. Noi siamo pronti a realizzare un nuovo bando per finanziare le infrastrutture: per questo ci auguriamo arrivino presto risposte da Roma”.