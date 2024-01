Bus di linea esce di strada a Rio Saliceto. Ferite lievi solo per una donna

Aggiornamento:

SETA rende noto che questo pomeriggio, alle ore 13:20 circa, un mezzo pubblico in servizio sulla linea extraurbana 43 Reggio Emilia-Correggio-Novellara-Rolo è rimasto coinvolto in un incidente mentre percorreva via San Lodovico, tra i comuni di Correggio e Rio Saliceto. Il mezzo era partito alle 12:45 dall’autostazione di Reggio Emilia e proveniva da Correggio quando, per cause in corso di accertamento, giunto circa all’incrocio con Via delle Monache ha perso aderenza ed è finito fuori strada, rimanendo bloccato ed inclinandosi con la parte destra all’interno del fosso che costeggia la carreggiata stradale.

Il bus (di proprietà di SETA ma in affidamento ad azienda subaffidataria esterna) trasportava alcune decine di utenti. L’impatto ha causato lievi ferite e leggere contusioni a diversi passeggeri presenti a bordo.

La centrale operativa di SETA, allertata dal conducente, ha immediatamente richiesto l’intervento del servizio 118 e della Polizia Locale di Correggio. Inoltre, dal momento che la posizione del mezzo rendeva impossibile utilizzare le porte di uscita, si è reso necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, i quali hanno provveduto ad evacuare i passeggeri mediante una via di fuga alternativa creata asportando parte del parabrezza. I feriti sono stati soccorsi dagli operatori del servizio 118, intervenuti prontamente sul posto con 4 autoambulanze: nessun passeggero del bus ha riportato ferite gravi, una sola persona è stata trasportata precauzionalmente in ospedale per ulteriori accertamenti. La centrale operativa di SETA ha inoltre disposto l’intervento del personale interno di pronto intervento, a supporto delle Forze dell’Ordine e dei sanitari nonché per coordinare la rimozione del bus incidentato. Il servizio sulla linea 43 è stato ripristinato nel giro di un’ora circa, grazie all’intervento di un mezzo sostitutivo. L’esatta dinamica dell’incidente è attualmente al vaglio della Polizia Locale di Correggio, che ha effettuato i rilievi di legge e provveduto a regolare il traffico in zona.

La Direzione aziendale di SETA ringrazia gli operatori sanitari del 118, gli agenti di Polizia Locale ed i Vigili del Fuoco intervenuti, formulando altresì sinceri auguri di pronta guarigione a tutte le persone coinvolte nell’episodio.

Solo una signora è stata accompagnata in ospedale perché lievemente contusa a seguito della fuoriuscita di strada di un pullman, oggi intorno alle 13:00, lungo via San Lodovico a Rio Saliceto. Il pullman Seta uscito di strada è finito nel fossato laterale mentre trasportava una cinquantina di persone, prevalentemente ragazzi usciti da scuola. Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del fuoco da Modena e Reggio Emilia che hanno evacuato le persone dopo aver infranto il vetro anteriore.