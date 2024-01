Epifania in Pediatria nel segno dei Vigili del Fuoco e dell’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria

L’Epifania del reparto di Pediatria del Policlinico di Modena, diretto dal Professor Lorenzo Iughetti, quest’anno è stata nel segno della solidarietà grazie all’impegno dei Vigili del Fuoco e dell’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria autori di due distinti momenti di visita che si sono tenuti nella mattinata di oggi, sabato 6 gennaio.

Ad aprire sono stati i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Modena, diretto dal Comandante Ingegner Ermanno Andriotto, i quali si sono presentati con i propri mezzi di soccorso di fronte all’ospedale di via del Pozzo per poi salire al settimo piano per consegnare ai piccoli degenti degli album di figurine, dei set di pennarelli e dei quaderni da colorare. Ad accompagnarli anche una Befana e un Babbo Natale per rendere questo momento ancora più speciale per gli occhi di un bambino. Insieme hanno portato in reparto anche un carrello trasformato in un mini camion dei pompieri utile stavolta non a spegnere incendi ma a consegnare dei piacevoli doni.

Successivamente l’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria, con i membri della sede di Castelfranco Emilia capitanati dal Presidente Giuseppe Mulargia, ha donato ai piccoli degenti delle tradizionali calze contenenti dei dolciumi, assieme anche in questo caso a una Befana. Nella delegazione erano presenti tra gli altri il Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano e una rappresentanza della Polizia Penitenziaria in servizio alla Casa Circondariale di Modena guidata dal Dirigente Aggiunto Dottor Pasquale Iannella. L’occasione è stata anche utile per presentare un donazione che l’Associazione intende effettuare nei prossimi giorni alla Pediatria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. Si tratta di una somma, attorno agli 800 euro, che è stata raccolta tramite le offerte libere che gli spettatori dello spettacolo “Miseria e nobiltà”, diretto da Carlo Cammuso, hanno devoluto in occasione della rappresentazione andata in scena il 18 novembre scorso al Teatro Dadà di Castelfranco Emilia. A metterlo in scena era stata la Compagnia Teatrale “Anna Di Stasio”, presente anch’essa stamani al Policlinico con una propria delegazione, in un evento promosso dall’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria assieme all’Associazione Culturale “Mo… si recita” e al Comune di Castelfranco Emilia. Al termine della visita al Policlinico è stato infine consegnato il simbolico “assegnone” in attesa dell’attivazione dell’iter dell’AOU per incamerare la somma di denaro ed effettuato un brindisi inaugurale.

«Fa molto piacere ospitare di nuovo tra noi i Vigili del Fuoco e l’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria – commenta il Professor Lorenzo Iughetti, Direttore della Struttura Complessa Materno-Infantile dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena – grazie alle loro iniziative benefiche abbiamo concluso positivamente le festività natalizie regalando un momento di serenità per i nostri piccoli pazienti. Un sentito ringraziamento da parte di tutta la nostra Azienda». Oltre al Professor Iughetti hanno fatto gli “onori di casa” tutto lo staff della Pediatria del Policlinico oltre alla Dottoressa Francesca Torcasio in rappresentanza della Direzione Sanitaria dell’AOU.