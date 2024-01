È sold out la data di Bologna della PFM-Premiata Forneria Marconi in PFM Canta De André Anniversary, in scena l’8 gennaio 2024 al Teatro EuropAuditorium. Chi non fosse riuscito ad ottenere il biglietto in tempo, può acquistarlo per la nuova data del concerto, in programma il 20 maggio 2024, al Teatro EuropAuditorium.

Per il quarantacinquennale dei live Fabrizio De André e PFM in concerto, PFM – Premiata Forneria Marconi tornerà sui palchi con PFM canta De André Anniversary, un tour per celebrare il fortunato sodalizio con il cantautore genovese e riproporre una serie di concerti dedicati a quell’evento. Per rinnovare l’abbraccio tra il rock e la poesia, alla scaletta originale saranno aggiunti anche brani tratti da “La buona Novella”. PFM canta De André Anniversary avrà sul palco una formazione spettacolare, con tre ospiti d’eccezione: Michele Ascolese, chitarrista storico di Faber, Luza Zabbini alle tastiere e alla voce e la magia delle tastiere di Flavio Premoli, storico fondatore di PFM. Fabrizio disse: «La nostra tournée è stata il primo esempio di collaborazione tra due modi completamente diversi di concepire ed eseguire le canzoni. Un’esperienza irripetibile perché PFM non era un’accolita di ottimi musicisti riuniti per l’occasione, ma un gruppo con una storia importante, che ha modificato il corso della musica italiana. Ecco, un giorno hanno preso tutto questo e l’hanno messo al mio servizio».