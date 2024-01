Il Comune di Guastalla ricorda che sono pubblicati da ottobre gli elenchi delle sepolture con concessione in scadenza nel corso del 2024

Affissa all’ingresso dei cimiteri comunali e pubblicata online sul sito istituzionale del Comune di Guastalla, la “Bacheca cimiteriale” (“Albo cimiteriale”) contiene gli elenchi delle sepolture con concessione scaduta o in scadenza nel corso del 2024 delle sepolture in terreno comune per le quali è programmata l’esumazione nell’anno entrante o in corso, ed eventuali importanti comunicazioni agli utenti dei cimiteri.

Il servizio è rivolto a tutti i famigliari e a tutti i conoscenti dei defunti sepolti nei cimiteri comunali nonché a tutti i frequentatori dei cimiteri comunali.

Cosa fare in caso di scadenza della concessione o morte del famigliare?

Per fornire la dovuta pubblicità, ogni anno, nel mese di ottobre, vengono pubblicati e affissi ai cancelli dei Cimiteri gli elenchi relativi alle scadenze delle concessioni cimiteriali, alle operazioni di esumazione dei defunti sepolti in terreno comune.

Gli interessati devono prendere contatto con il Servizio di Polizia Mortuaria del Comune di Guastalla oppure con S.A.BA.R. Servizi S.r.l. (gestore del cimitero) per disporre nel merito della sepoltura (rinnovo, quando previsto, o estumulazione / esumazione).

Il concessionario di sepolture a tempo determinato oppure, in caso di decesso, i famigliari, sono tenuti a disporre, anticipatamente rispetto alla scadenza della convenzione , il rinnovo della concessione (qualora possibile, nei casi previsti dai commi 7 e 8 dell’art. 37 del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria) oppure l’estumulazione, dando indicazioni sulla collocazione dei resti mortali, ossei o ceneri. I familiari di defunti sepolti in terreno comune dovranno dare indicazione sulla collocazione dei resti mortali, ossei o ceneri del proprio congiunto, solo al termine del periodo di rotazione, che il Comune rende noto con comunicazioni alle famiglie e affissione di avvisi ai cancelli dei Cimiteri.

Cosa serve

Per il rinnovo: occorre presentarsi allo sportello del Servizio di Polizia Mortuaria muniti del proprio documento d’identità in corso di validità. Per presentare la richiesta di estumulazione o di esumazione occorre compilare in modo completo i relativi moduli e allegare copia del documento d’identità di tutti i firmatari. Il Servizio di Polizia Mortuaria del Comune di Guastalla è disponibile ad assistere alle operazioni di compilazione.

Cosa si ottiene

In caso di rinnovo della sepoltura, si stipula con S.A.BA.R. SERVIZI Srl una nuova concessione in uso a tempo determinato. In caso di estumulazione / esumazione, dopo aver presentato la domanda, si rimarrà in attesa di essere chiamati dall’operatore cimiteriale di S.A.BA.R. SERVIZI Srl che comunicherà data e ora dell’intervento, durante il quale, a discrezione dei familiari, si potrà presenziare rispettando le norme di sicurezza.

Contatti

Tel. 0522 839764 – 839708

Email: poliziamortuaria@comune.guastalla.re.it

Casi particolari

In assenza di disposizioni anticipate dei familiari, essendo, in relazione alla tipologia di sepoltura, la concessione automaticamente estinta alla scadenza (sepolture in concessione) oppure il turno di rotazione già concluso (sepolture in terreno comune), il Comune procederà d’ufficio all’estumulazione dei resti mortali, dei resti ossei e delle ceneri rinvenuti nelle sepolture oggetto di concessione scaduta, sistemandoli nell’ossario/cinerario comune, o nel campo comune qualora i resti mortali siano inconsunti, addebitando comunque i relativi costi ai familiari, previo avvertimento.

Ufficio responsabile

Polizia Mortuaria – Servizi cimiteriali

A partire dal 01/08/2023 la gestione dei Cimiteri del Comune di Guastalla (urbano, San Martino, San Girolamo e San Rocco) è affidata a S.A.BA.R.Servizi Srl con sede in Novellara (RE).

Presso il Palazzo Municipale è attivo lo sportello per il cittadino.

Piazza Giuseppe Mazzini 1, Guastalla, RE, Italia

Orari di ricevimento:

lunedì: chiuso

martedì: dalle 09:00 alle 12:30

mercoledì: dalle 09:00 alle 12:30

giovedì: chiuso

venerdì: dalle 09:00 alle 12:30

sabato: chiuso

(si riceve solo su appuntamento, da fissare telefonicamente o per email)

Apertura dei cimiteri:

dal 01/11 al 31/03 – tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 18.00

dal 01/04 al 31/10 – tutti i giorni dalle ore 7.30 alle ore 19.30

Contatti

