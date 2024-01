Alcuni appuntamenti previsti a Guastalla nei prossimi giorni

Due concerti chiudono le festività natalizie a Guastalla. Sabato 6 gennaio il Concerto dell’Epifania a cura della Corale “Vittorio Barbieri” presso la Chiesa di San Martino alle 17.00. Domenica 7 gennaio Luce di Betlemme a cura del Coro civico della Città di Guastalla con Simona Longhi (direzione coro), Amelia Castiglia (pianoforte), Marco Nerenti (violino), presso il Duomo alle 16:30.

******

Lo scorso 27 dicembre è stato inaugurato, presso la Torre Civica di Guastalla (Piazza Matteotti), il Percorso fotografico sulla vita di Quarto Camurri, martire guastallese della Resistenza, fucilato il 28 dicembre 1943 dalle autorità della Repubblica Sociale Italiana, insieme ai sette fratelli Cervi.

L’esposizione è stata realizzata in collaborazione con ANPI Guastalla e Istituto Alcide Cervi e resterà aperta per le visite tutti i sabati fino al 27 gennaio 2024. Orari: 10.00 – 12.00 e 15.00 – 17.00.

******

Il viaggio è il tema dominante che collega gli spettacoli proposti dal Teatro comunale agli studenti. Il viaggio come momento di conoscenza, di crescita, di scoperta, rappresentato in modo fantastico, tramite narrazioni e allestimenti ricchi di fascino, in grado di catturare l’attenzione e favorire approfondimenti in ambito didattico. Simbad dalle mille e una notte; i miti legati alla cultura classica che ci appartiene e infine la sensibilità del rapporto con gli esseri viventi.

Primo spettacolo in calendario mercoledì 10 gennaio, alle 10:00 “Miti tra cielo e terra- miti di meraviglia”. Compagnia Teatro dell’Orsa. Proposta rivolta alle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria.

Costo del biglietto: € 4,00 con agevolazioni per situazioni di disabilità e di disagio sociale.

Per informazioni: Ufficio Cultura Comune di Guastalla 0522 839761 – 756 – / ufficiocultura@comune.guastalla.re.it

******

Sabato 6 gennaio 2024, giorno dell’Epifania, l’Amministrazione Comunale ha autorizzato lo svolgimento del mercato con gli stessi orari e modalità del mercato settimanale.