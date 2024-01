Sabato 6 gennaio arriva la Befana con una calza in dono per ogni bimbo e bimba. L’appuntamento è in Teatro, a Marzabotto, alle ore 16:30.

In attesa dell’arrivo della Befena, che sarà accompagnata dai ballerini de “La Bottega del Natale”, sarà proiettato il film “Il Gruffalò”.

L’evento è organizzato dal Comune di Marzabotto in collaborazione con Mano Tesa ODV, Centro Danza Un Sorriso Tra Le Nuvole ASD e Coop Reno.