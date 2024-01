Trovato morto in un canale il ragazzino scomparso a Castelfranco Emilia

E’ stato trovato senza vita questa mattina il 14enne scomparso ieri a Gaggio di Castelfranco Emilia. Il corpo del ragazzo è stato rinvenuto in un canale in via Prati, nei pressi del parco di Villa Sorra, non lontano da casa.

L’allarme ieri in serata, dopo la sparizione da casa. Alle ricerche hanno preso parte, ininterrottamente, Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del fuoco e Protezione Civile. Utilizzati anche i droni e unità cinofile.

Secondo le prime ricostruzioni il 14enne si sarebbe allontanato da casa con la pistola del padre, appartenente alle forze dell’ordine. Accertamenti sono in corso sulle cause del decesso: nessuna ipotesi viene esclusa, neppure quella del suicidio.