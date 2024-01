Sabato a Sassuolo l’estrazione dei premi del “Concorso di Natale”

Si svolgerà nel pomeriggio della Befana, sabato 6 gennaio dalle 15:30 in piazza Garibaldi, l’estrazione dei premi del Concorso organizzato dal Comitato Commercianti del Centro Storico con il patrocinio del Comune di Sassuolo.

Come noto, per ogni acquisto minimo di € 30 nei negozi che hanno aderito all’iniziativa, è stato rilasciato un biglietto per partecipare all’estrazione di un viaggio e più di altri 50 premi.

L’estrazione dei vincitori, dunque, avrà luogo sabato 6 gennaio in piazza Garibaldi.