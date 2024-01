Alcune modifiche alla viabilità nel territorio comunale carpigiano

L’Amministrazione comunale informa che sono in corso o stanno per cominciare, in varie zone del territorio comunale, modifiche temporanee alla viabilità per esigenze diverse di soggetti pubblici e privati (manutenzione stradale, traslochi, lavori edili, potature) che comportano occupazione di suolo pubblico da parte delle società esecutrici. In alcuni casi si tratta della prosecuzione di attività – quindi modifiche viarie – già in essere, con rinnovo o proroga di precedenti autorizzazioni.

Qui di seguito un elenco delle principali, rimandando per i singoli provvedimenti alla rispettiva ordinanza sul sito www.comune.carpi.mo.it nella sezione dedicata “Modifiche temporanee della viabilità”.

RIPRISTINO ASFALTO DOPO POSA FIBRA OTTICA

Le vie interessate nei mesi scorsi dalla posa di fibra ottica (oltre 70, in varie zone del territorio comunale), saranno oggetto di interventi per ripristinare l’asfalto, a cura della ditta Site Spa: i lavori si svolgeranno nel periodo fra lunedì 8 gennaio e giovedì 29 febbraio, dalle ore 07:00 alle ore 18:00, con cantieri mobili. A seconda della tipologia di strada saranno istituiti temporaneamente sensi unici alternati, restringimenti di carreggiata, divieti di sosta con rimozione, come da segnaletica sul posto collocata a cura della ditta esecutrice, con il dovuto preavviso ed eventuale presenza di movieri dove necessario.

LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE DEL GAS (AIMAG)

Fino al 12 gennaio, in varie vie (Lago di Garda; Lidice all’intersezione con via Vasco Da Gama; Edmondo De Amicis; viale Guido Fassi all’altezza del piazzale San Nicolò; Carlo Catellani all’intersezione con via San Francesco), per lavori di manutenzione alla rete gas da parte di AIMAG; a seconda delle situazioni sono previsti divieto della sosta con rimozione, restringimento della carreggiata, divieto di transito, senso unico alternato, divieto di transito sul marciapiedi e sui percorsi ciclo-pedonali se presenti.

LAVORI DI MANUTENZIONE DI UN CAVALCAVIA SULL’A22

DA lunedì 15 a mercoledì 17 gennaio, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, per manutenzione del cavalcavia sull’autostrada del Brennero, senso unico alternato in via dell’Agricoltura, con semaforo, nel tratto compreso tra via Nuova Ponente e viale del Commercio.

AMMODERNAMENTO DEL CANALE GANACETO

Fino al 29 gennaio prossimo, dalle ore 00:00 ALLE ORE 24:00, divieto di transito 24 ore su 24 in via Argine Panzano, nel tratto compreso fra via Mulini Esterna e via Bella Rosa ed in via Baccarani per lavori di adeguamento e ammodernamento del canale irriguo denominato “Ganaceto” eseguiti da imprese incaricate dal “Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale”. Eccezioni per residenti e istruzioni sul sito del Comune (ordinanza 839/2023).

CANTIERI PRIVATI

LAVORI EDILI

Lunedì 15 gennaio, dalle ore 07:30 alle ore 17:30, per montaggio gru in in via Hans Semper, divieto della sosta con rimozione e divieto del transito nel tratto dall’intersezione con via Medaglie d’Oro ai numeri 8 e 9 della stessa via Semper, eccetto residenti, mezzi di soccorso, forze dell’ordine e Polizia Locale.

Lunedì 22 e martedì 23 gennaio, dalle ore 08:00 alle ore 16:00 in via Paolo Guaitoli, per trasloco, divieto di transito nel tratto compreso fra le via Fassi e Rocca, con istituzione temporanea del doppio senso di marcia solo per i residenti, per i mezzi di soccorso, d’emergenza, forze dell’ordine e Polizia Locale, nel tratto compreso tra l’occupazione sulla stessa via Guaitoli e via Rocca; in questo stesso tratto, divieto di transito sui marciapiedi (ordinanza 808/2023)

POTATURA PIANTE

Mercoledì 10 gennaio, DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 10:00, per Restringimento della carreggiata dovuto a intervento di potatura piante, divieto di sosta con rimozione, e per i pedoni divieto di transito sul marciapiedi, in via Lazzaro Spallanzani dal numero civico 3 all’intersezione con via Giovanni XXIII; pedoni sul lato opposto.

Ordinanze integrali a questo indirizzo: https://www.comune.carpi.mo.it/modifiche-temporanee-della-viabilita