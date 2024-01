Un nuovo mezzo per la Croce Verde di Castelnovo e Vetto

Inizia nel segno di una nuova, importante donazione il 2024 della Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto. Un nuovo mezzo, un Citroen Berlingo attrezzato per il trasporto disabili, con rampa per le carrozzine, che sarà adibito ai trasporti ordinari, una parte essenziale delle attività di Pubblica assistenza.

Afferma il Presidente della Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto, Iacopo Fiorentini: “Il nuovo mezzo è frutto della ennesima donazione di un imprenditore che da anni è vicino alla nostra associazione, Fabio Mammi, che ogni anno ad esempio acquisisce centinaia delle nostre uova di Pasqua per donarle a tutti i bambini delle scuole materne, e comunque è costantemente attento alle nostre attività. Non possiamo che ringraziarlo, e insieme a Fabio ringraziamo tutti i donatori che ogni giorno garantiscono il loro supporto e ci permettono di continuare a erogare ai residenti servizi a costi calmierati con veicoli e strumenti moderni e sempre efficienti. Nel caso specifico i trasporti ordinari per il nostro lavoro sono importanti almeno quanto i servizi di emergenza – urgenza. Si tratta di trasporti nell’ambito dei servizi sociali, o dell’accompagnamento delle persone alle strutture sanitarie dove ricevono le terapie di cui hanno bisogno, quindi una gamma di attività sulle quali la comunità fa molto affidamento. Questo nuovo mezzo verrà inaugurato nei prossimi mesi in memoria di una caro amico ed ex volontario, Giuseppe Gaspari, scomparso ad ottobre 2022”.

Lo stesso Fabio Mammi afferma: “Credo che mai come oggi le attività della Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto siano fondamentali per mantenere la sicurezza e il livello sanitario del nostro territorio. Per questo ho scelto con convinzione di concentrare le donazioni proprio sulla Pubblica assistenza di Castelnovo e anche sulla Croce Verde Alto Appennino di Busana, perché sono esempi virtuosi. Peraltro queste donazioni offrono subito la possibilità di vedere dove apportano i loro benefici: sul territorio, tra le persone. Io stesso nei giorni scorsi parlavo con una amica che mi confermava come per andare a sottoporsi alla dialisi si affida sempre alla Croce Verde di Castelnovo e Vetto ed è estremamente soddisfatta. Persone ammalate, anziani che magari non sanno su chi contare, e in montagna purtroppo ne abbiamo tanti, trovano nelle Pubbliche assistenze locali un punto di riferimento fondamentale per cui riuscire ad aiutarle è per me motivo di orgoglio”.

Il nuovo mezzo è già a disposizione della Croce Verde ed è entrato in servizio in questi giorni.