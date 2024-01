Servizio Civile Universale: a Formigine si cercano 5 giovani

È online il bando per la selezione dei volontari del Servizio Civile Universale, che a Formigine, come negli altri Comuni del Distretto Ceramico, fa riferimento al progetto “Aiutare per crescere 2023” presentato da ASC, ente capofila per il territorio.

Il bando è aperto a ragazze e ragazzi dell’Unione Europea e ai giovani non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia di età compresa tra 18 e 28 anni. I progetti, che prenderanno avvio nel mese di maggio 2024, avranno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali. I volontari sottoscriveranno un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in 507,30 euro.

Nello specifico, a Formigine si cercano 5 giovani, di cui 3 da inserire presso il Servizio Istruzione (scuole o sede comunale, da verificare in base al bisogno), 1 presso l’Ufficio comunicazione per il supporto nella gestione dei social-media e 1 presso l’Ufficio Europa / Servizi Culturali. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 15 febbraio 2024 alle ore 14. I candidati dovranno produrre una domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente attraverso la modalità online e accedendo con SPID all’indirizzo Servizio Civile – Domande Online – Domanda On Line.

Per tutti coloro che volessero maggiori informazioni, martedì 23 gennaio alle ore 8 è in programma un incontro online. Iscrizioni mandando una mail a reggioemilia@ascmail.it.

In questi giorni, il Sindaco Maria Costi ha dato il benvenuto a Flavia D’Agostino (foto) che ha intrapreso il servizio civile presso lo Sportello del Cittadino, nell’ambito del progetto “Cittadini connessi”.