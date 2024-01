Novellara: un esempio di corretta e proficua funzione dei Gruppi di Vicinato

“Nel primo pomeriggio di ieri 2 gennaio, è pervenuta alla Centrale operativa del Comando di Polizia locale Bassa reggiana da parte di un coordinatore del gruppo di controllo di vicinato di San Giovanni di Novellara – spiega il comandante Francesco Crudo – segnalazione relativa a due sconosciuti, di cui forniva una dettagliata descrizione, visti aggirarsi in bicicletta nelle vie della zona con fare circospetto, guardandosi spesso intorno senza apparente motivo”.

“La centrale operativa – prosegue Crudo – ha provveduto all’invio sul luogo di due pattuglie che si ponevano alla ricerca delle persone descritte che venivano successivamente rintracciate sulla via Provinciale Sud, mentre si allontanavano dalla frazione. Gli agenti, riuscivano agevolmente a riconoscere i due uomini, proprio grazie alla descrizione precisa fornita dal cittadino.

Dal controllo svolto i due uomini, di origine straniera, risultavano privi di documenti per cui venivano accompagnati presso gli uffici e sottoposti al foto segnalamento. Emergeva che gli stessi erano privi del permesso di soggiorno e quindi irregolari sul territorio italiano. Per quanto accertato le persone venivano denunciate a piede libero per i reati previsti dall’art. 6 e art. 10 bis del Testo Unico sull’immigrazione (D.Lgs. 286/98)”.

Questo episodio rappresenta un esempio evidente dell’apporto dei Gruppi di Vicinato nel controllo del territorio, e di come una corretta comunicazione del cittadino possa aiutare il lavoro della Polizia locale ed in generale di ogni Forza di Polizia presente sul territorio.