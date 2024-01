All’EuropAuditorium secondo appuntamento firmato Disney Concerts “Fantasia in concert”

Dopo il caloroso successo decretato dal pubblico e l’apprezzamento da parte della critica dello spettacolo The Sound of Magic, che ha debuttato in Prima europea il 2 e 3 dicembre al Teatro EuropAuditorium di Bologna, Calma Management, Teatro EuropAuditorium, Teatro Comunale di Bologna e Fonoprint Studios presentano il secondo appuntamento targato Disney Concerts, Fantasia in concert, che andrà in scena il 5 e il 7 gennaio 2024 (venerdì alle ore 16.00 e ore 20.30 e sabato alle 16.30) al Teatro EuropAuditorum di Bologna. Costruito attraverso i momenti salienti tratti dai due film di animazione più straordinari e rivoluzionari della Disney, “Fantasia” (1940) ed il suo sequel “Fantasia 2000”, il film verrà proiettato in HD su un grande maxischermo accompagnato dalla colonna sonora eseguita dal vivo ed in sincro dall’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, diretta dal M° Thiago Tiberio.

Il Film-concerto avvolgerà lo spettatore nella composizioni classiche più memorabili attraverso una suggestiva sinestesia di suoni, musica e colori con alcune delle musiche iconiche che animano i due film “Fantasia e “Fantasia 2000”, per far vivere un’esperienza unica, come la Sinfonia Pastorale di Ludwig van Beethoven, il Clair de lune di Claude Debussy, La danza delle ore di Amilcare Ponchielli, Pomp And Circumstance di Edwar Elgar, I Pini di Roma di Ottorino Respighi e L’apprendista stregone di Paul Dukas.

E-mail: info@teatroeuropa.it – Tel: 051.372540