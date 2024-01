Una lettrice circa il metodo utilizzato a Sassuolo per la raccolta dei rifiuti

Oggi è il primo giorno dell’anno 2024, tempo di bilanci e nuovi propositi, che spero vivamente farà anche HERA. O meglio spero che HERA abbia fatto una analisi corretta e a 360 gradi sul nuovo metodo di raccolta rifiuti. Io da privata cittadina, praticamente una nullità, dirò la mia!

In poche parole e da qualsiasi punto di vista mi sforzi di analizzare il metodo raccolta rifiuti 2023, non ho visto un solo miglioramento!!!

Partiamo analizzando l’aspetto che più salta agli occhi, ovvero l’aspetto estetico! Un obbrobrio!!!!!!!! Uno schifo totale, maleodorante, antiestetico, disordinato, incivile, non al passo con i tempi e sicuramente di forte impatto ambientale, ovviamente negativo! Ci si domanda come sia possibile una tale involuzione, di fronte a montagne di sacchetti blu e gialli, vicini a monumenti importanti, spazi di aggregazioni, etc etc. A Sassuolo in viale XX settembre colpiscono distese di tanti bidoni, piccoli e grandi, a incorniciare il nostro viale più bello!!!! Sorge poi un’altra domanda logica, ovvero, ma da un punto di vista igienico sanitario, come siamo messi?????? Io personalmente, vedo molti più ratti in giro!!!! Il motivo pare scontato e ovvio, probabilmente solo al privato cittadino. Semmai ai piani alti di HERA vanno in giro solo i topini di Walt Disney, Gas Gas per esempio !!!!!

Un altro aspetto che colpisce sono zone (sempre le stesse), dove è impossibile vedere ordine! MAI!!!!!! E dopo tanti mesi…. Una soluzione la possiamo trovare??? Se in via Mazzini al civico 268 ci sono quotidianamente rifiuti ovunque, ma di provenienza più che certa, visto che nelle vicinanze c’è una rosticceria cinese e ci sono scatoloni di gamberetti surgelati o altri scatoloni con scritte con caratteri cinesi…..possiamo avere dei dubbi su chi infesta e tratta la zona a modi discarica??? Per non parlare sempre in via Mazzini davanti alle palazzine del Somada, dove i rifiuti indifferenziati, sono costantemente per terra, tutti i giorni e in grande quantità! Forse nelle vicinanze ci sono persone senza tessera per utilizzare il cassonetto apposito???? Forse, chissà!

Ma la sorpresa più bella è stata l’ultima botta, il conguaglio Tari !!!! Un vero salasso! E la domanda sorge spontanea, per quale ragione devo spendere uno sproposito, se poi non ho visto un solo vantaggio in questo nuovo metodo di raccolta rifiuti? Per quale ragione, io privato cittadino, devo sforzarmi maggiormente, sia dal punto di vista economico che fisico, per non avere un solo vantaggio che è uno???? Il solo vantaggio penso sia per HERA che farà bilanci sempre più belli! Per noi cittadini non vedo traccia di vantaggi!!! Più lavoro, più disagio, meno igiene, più degrado, più inciviltà!!!! Il tutto a caro prezzo!!! I cittadini responsabili e in regola, diventano cornuti e pure mazziati!! Chissà, forse le future elezioni politiche suggeriranno ai nostri amministratori qualche miglioria! Forse!

Per quanto mi riguarda, credo che una qualsiasi casalinga saprebbe gestire molto meglio, e con molta più logica, una situazione ambientale di assoluto degrado, che pare non appartenere al XXI secolo. Penso dì interpretare il pensiero di tanti cittadini delusi e arrabbiati, qui a Sassuolo come a Modena. Nel frattempo spero in amministrazioni più attente al cittadino, visto che le paghiamo profumatamente!!!