Poco prima delle 3 di questa notte i carabinieri di Scandiano sono intervenuti in via Cave a Veggia di Casalgrande per i rilievi di un incidente stradale che ha visto un 45enne di Castelnuovo Rangone perdere il controllo della propria auto un’Alfa Romeo 147 impattando contro un ostacolo fisso.

Il conducente rimasto ferito è stato condotto all’Arcispedale Santa Maria Nuova in condizioni non gravi. Sul posto i carabinieri e i sanitari del 118.