Due feriti in un incidente stradale questa mattina a Boretto

Poco prima delle 4 di questa mattina, in via dell’Argine a Boretto, si è verificato un incidente stradale dove sono rimasti feriti un 34enne e una 31enne. Ad avere la peggio il 34enne che conduceva l’auto una BMW Serie 1. Per cause al vaglio dei Carabinieri della stazione di Boretto intervenuti sul posto, l’uomo ha perso il controllo dell’auto che è finita fuori strada, ribaltandosi in un campo. Conducente e trasportata sono stati soccorsi dal personale del 118 e dai Vigili del fuoco e condotti in ospedale. Quindi l’intervento dei carabinieri che stanno svolgendo i dovuti accertamenti per risalire all’esatta dinamica del sinistro.