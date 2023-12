Sassuolo: tentato furto in esercizio commerciale, 42enne arrestato dai Carabinieri

Questa notte i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo sono intervenuti, a seguito di una segnalazione pervenuta al 112, presso un esercizio commerciale cittadino, in quanto uno sconosciuto stava forzando la porta d’ingresso.

I militari, prontamente giunti sul posto, sono riusciti a bloccare ed identificare un uomo di 42 anni, che si era dato alla fuga dopo aver notato l’arrivo della pattuglia.

I Carabinieri, dopo aver ispezionato l’area, hanno ritrovato l’auto in uso al fermato.

All’interno sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro penale diversi attrezzi da scasso, oltre a un piede di porco utilizzato per il danneggiamento della porta del negozio.

Il 42enne è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato.

Il Giudice del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto ed ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora con permanenza notturna presso l’abitazione di residenza.

I controlli, intensificati durante le ore serali e notturne in questi ultimi giorni, si inseriscono in un più ampio contesto di servizi di prevenzione, pianificati dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena e che proseguiranno per tutte le festività.