Corrado Ravazzini con “Perfetto” a Coffee Break su La7

Ieri mattina su La7 è andato in onda all’interno della trasmissione Coffee Break, lo spazio mattutino per l’approfondimento e l’attualità condotto in studio da Andrea Pancani, un estratto del cortometraggio “Perfetto” di Corrado Ravazzini. Il tema della trasmissione era tra gli altri la disuguaglianza sociale.

“Sono felice che il mio piccolo corto sia ancora apprezzato e il suo tema resti (purtroppo) attuale a distanza di tanti anni. Mi ha contattato la redazione della trasmissione chiedendomi il permesso alla messa in onda e ho acconsentito volentieri” ha detto Ravazzini.