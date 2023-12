Ottimi risultati degli atleti di Reggiana Nuoto alla “Coppa Caduti di Brema”

Ottimi risultati per i giovani atleti di Reggiana Nuoto di Categoria all’ultima competizione del 2023, il Campionato nazionale a squadre “Coppa Caduti di Brema”, svoltosi sabato 23 dicembre, per la nostra Regione presso l’ormai consueta sede, lo Stadio del nuoto di Riccione. La manifestazione natatoria prevede lo svolgimento in vasca corta a fasi regionali, al termine delle quali vengono poi stilate le classifiche nazionali Serie A1-A2-B e viene assegnato il titolo di “Campione Italiano a Squadre”.

La squadra maschile di Reggiana Nuoto chiude al 7° posto regionale, mentre la sezione femminile agguanta la 10ª posizione regionale. Il capitano della squadra, Filippo Caffarri, fa registrare un crono di altissimo livello assoluto, vincendo i 200 delfino, con uno strepitoso 1’58’’86, e si dimostra un vero leader, scendendo in acqua in ben 6 gare in un’unica giornata per portare a casa più punti possibili per i sui compagni.

Molto bene anche Riccardo Stocchetti nei 50, 100 e 200 stile libero e Simone Ficarelli nei 100 e 200 rana, che fanno registrare i loro primati personali in tutte le gare disputate. Soddisfazione anche per Sebastian Manfredi che ottiene il pass nei 100 dorso per i Campionati assoluti nazionali di aprile. Solida prestazione di Nicolò Zanni nei 400 stile libero, con il tempo di 3’59’’61. In chiusura di giornata, poi, Luigi Piscopo lancia in maniera egregia la 4×100 stile libero con una prima frazione da 52’’14, migliorando il suo primato personale.

Per il settore femminile si segnalano le ottime performance di Greta Pedroni nei 200 stile libero, con il tempo di 2’07’’44, e di Elena Daviddi nei 100 stile libero, con 58’’51.

“Questa manifestazione è l’unica in tutta la stagione in cui si gareggia come squadra – sottolinea il direttore sportivo di Reggiana Nuoto, Filippo Barbacini -, e non come singoli atleti. È molto bello vedere come lo spirito di squadra possa emergere anche in sport individuali come il nuoto. I ragazzi si sono superati, ottenendo risultati cronometrici importanti. È sicuramente un ottimo modo per chiudere il 2023 e partire con il 2024 con il morale alto”.

Ecco i risultati regionali nelle singole gare degli atleti reggiani. Per quanto riguarda le femmine: Elena Daviddi, 7° posto nei 50 e 9° nei 100 sl; Greta Pedroni 8° nei 200, 12° nei 400 e 9° negli 800 sl; Emma Rinaledi, 20° nei 100 e 21° nei 200 dorso; Sofia Scarabelli, 12° nei 100 e 13° nei 200 rana; Chiara Davoli, 11° nei 100 e 15° nei 200 farfalla; Ilaria De Francesco, 10° nei 200 e 12° nei 400 misti. Per la squadra femminile 8° posto nella staffetta 4×100 sl (con De Francesco, Daviddi, Davoli e Pedroni) e 13° nei 4×100 misti (con Rinaldi, Daviddi, Davoli, De Francesco).

Per quanto riguarda i maschi: Riccardo Stocchetti, 6° posto nei 50, 10° nei 100 e 8° nei 200 sl; Nicolò Zanni, 8° nei 400 e 6° nei 1500 sl; Sebastian Manfredi, 9° nei 100 e 12° nei 200 dorso; Simone Ficarelli, 7° nei 100 e 200 rana; Filippo Caffarri 6° nei 100 farfalla e 1° nei 200 farfalla, 5° nei 200 e 4° nei 400 misti, Infine per la squadra maschile 8° posto nella staffetta 4×100 sl (con Luigi Piscopo, Stocchetti, Manfredi e Caffarri) e 6° nei 4×100 misti (con Manfredi, Ficarelli, Caffarri e Stocchetti).