A breve i lavori annunciati nel parco della Cappuccina a Carpi

Si avvicinano gli annunciati interventi a favore della sicurezza e della socializzazione nel parco della “Cappuccina”: la Giunta ha infatti approvato il progetto definitivo esecutivo delle opere che verranno affidate nelle prossime settimane, per un importo di 57mila euro.

Saranno collocate delle panchine, aumentata l’illuminazione, realizzati fontane a colonna per erogare acqua potabile e un “percorso salute”, con attrezzi sportivi illuminati per ottimizzare la prestazione fisica. Sarà inoltre potenziato l’impianto di videosorveglianza dell’area, con due telecamere in rete con quelle della Polizia Locale.

Questi lavori rientrano nel progetto “Sicuri insieme”, che vede contributi dalla Regione all’Unione, e da questa al Comune di Carpi, per la citata cifra: a metà novembre la Giunta aveva approvato una delibera per recepire i finanziamenti, ora con il nuovo atto si passa alla fase esecutiva.

Sottolinea Riccardo Righi, assessore all’Ambiente: « Abbiamo approvato con piacere questo progetto, preannunciato qualche settimana fa dalla convenzione di accettazione del finanziamento, con cui andremo a perfezionare il parco in alcune sue parti, secondo le osservazioni che ci sono pervenute da cittadini e fruitori e dalla Consulta: a tutti rinnovo la gratitudine mia e della Giunta. Stiamo poi valutando ulteriori interventi migliorativi da affrontare il prossimo anno, come il rifacimento della staccionata, la sistemazione di un cordolo e la rivisitazione di alcune essenze arboree e arbustive. »