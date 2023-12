Tennis: lo Sporting Club Sassuolo si conferma prima “Top School”

Sono state pubblicate le due classifiche del Trofeo Gran Prix 2023, che ogni anno la Federazione Italiana Tennis e Padel stila sulla base dei punteggi acquisiti dalle scuole tennis: la prima è generale e considera tutte le 1900 scuole sul territorio italiano, la seconda dividendole in base alle categorie. Queste fanno riferimento ai risultati sportivi raggiunti dagli allievi convocati nelle rappresentative provinciali, regionali e nazionali, alle performance ottenute nei campionati individuali e a squadre, oltre che a parametri relativi allo staff tecnico e all’impiantistica delle scuole.

Lo Sporting Club Sassuolo si classifica dal 2016 come prima “Top School” in Emilia Romagna, che è il livello più alto in graduatoria e 9° in Italia su 90 circoli a parità di categoria. Inoltre lo Sporting Club Sassuolo balza in avanti anche nella classifica assoluta: da 28° nel 2022 a 17° nel 2023, diventando la prima scuola tennis riconosciuta in Emilia Romagna con il punteggio più alto.

Dice Andrea Sarti, Direttore dello Club: “Un grande risultato per il nostro movimento tennis, che ottiene un fantastico traguardo nella classifica generale e ci conferma al vertice delle scuole tennis nella nostra regione. Doverosi i complimenti ai nostri Maestri, ai nostri allievi e un grazie alle famiglie che ci danno fiducia quotidianamente: siamo orgogliosi che gli obiettivi di crescita sportiva e sociale che ci siamo dati premiano il lavoro e la passione dei nostri Istruttori”.

Questo bel riconoscimento arriva alla vigilia della premiazione nel Trofeo Micheli a squadre under 12 maschile in cui la formazione sassolese si è imposta in finale contro il Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna con il risultato netto di 2-0 dopo i singolari. In squadra, guidati dal preparatore atletico Simone Davoli, Andrea Anceschi, Matteo Grotti, Samuele Michelini e Marco Rigano. Sfumato il bis nel Trofeo Bellenghi Under 14, sempre maschile, in cui Alberto Nicolini, Leonardo Ballarini, Matteo Bonettini e Alessandro Ferrari si sono arresi al più solido CUS Ferrara nella finale pre – natalizia.