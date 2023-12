Salvataggio eroico della Polizia di Stato su Ponte Matteotti a Bologna

Nella notte appena trascorsa gli Agenti dell’U.P.G.S.P. sono intervenuti con prontezza e coraggio per evitare un gesto estremo sul Ponte Matteotti. L’allarme è scattato intorno alle ore 4, quando la Sala Operativa è stata informata della presenza di un uomo che minacciava di lanciarsi da un ponte, prospicente la linea ferroviaria. Giunti celermente sul posto, gli operatori trovavano un uomo al centro della struttura, con il corpo già sporgente dalla grata, pronto a compiere l’estremo gesto.

Subito un operatore ha in staurato un contatto con il soggetto che, disperato, esprimeva la volontà di mettere fine alla propria vita, affermando che la sua esistenza non avesse più senso. Nel frattempo gli altri poliziotti, con grande professionalità e spirito di squadra, riuscivano a coordinarsi in modo impeccabile, posizionandosi strategicamente per intervenire: approfittando di un momento di stanchezza dell’uomo, con un’azione fulminea e sincronizzata, due agenti lo afferravano per le braccia mentre un altro agente oltrepassava il parapetto raggiungendolo sulla grata, bloccandolo per le gambe e mettendolo così in salvo, per poi attendere l’intervento del personale sanitario.

Agli agenti intervenuti vanno i complimenti per il coraggio, la prontezza e la professionalità dimostrati; un intervento che rappresenta testimonianza pratica del quotidiano impegno della Polizia di Stato al servizio dei cittadini e che nel caso di specie ha permesso di salvare una vita umana.