Il PD sul bilancio della Giunta sassolese: «Alcune luci e tante ombre»

«Alcune luci e tante ombre». Questo il giudizio del partito democratico sull’ultimo bilancio di legislatura della Giunta Menani. «Molte promesse sono state disattese», dicono Maria Savigni, Serena Lenzotti e Matteo Mesini, che insistono soprattutto sulla «scarsa visione di città che ha questa giunta, la cui eredità ci chiediamo quale possa essere».

Sassuolo, aggiunge il partito democratico, non è una città a misura di famiglia, non è attrattiva per i giovani: nel mirino del partito democratico finiscono un aumento generalizzato delle tariffe dei servizi scolastici e poca attenzione nei confronti dei giovani che si combinano con le aliquote delle tasse che restano al massimo.

«Restano, di quanto promesso, parole e vane promesse», evidenzia il partito democratico, sottolineando anche come, al di là dei tanti cantieri avviati grazie ai fondi del PNRR, «manca un progetto di città». Sia dal punto di vista dell’abbellimento del centro storico e della sua fruibilità che da quello di un piano sosta e di un PUG ancora al palo. Poi la nuova Casa Serena, lo scarso sostegno agli operatori economici, l’impatto, mai assorbito da una città sempre più sporca, del porta a porta sul decoro cittadino: molto finisce sotto la lente di ingrandimento del pd, che non manca di sottolineare le divisioni all’interno della maggioranza che si traducono «in un’azione politica debole, che vede l’Amministrazione troppo spesso immobile e inerte».