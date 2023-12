Auto in un fossato a Medicina, ferite due ragazze

Due ragazze di 22 e 16 anni sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto intorno alle 15:30 in via Fiorentina, nel comune di Medicina. Viaggiavano a bordo di una utilitaria che, uscita dalla sede stradale ha finito la sua corsa in un fossato, contro l’ala di un muretto. Quando i soccorsi sono arrivati una delle ragazze era già uscita autonomamente dall’abitacolo, l’altra è stata estratta dai vigili del fuoco. Le due giovani sono state affidate ai sanitari del 118, sul posto assieme ai carabinieri.