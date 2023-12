Un ultimo saluto a Mario Bettini: lo storico gestore dell’acetaia comunale di Fiorano è scomparso ieri

Siamo molto dispiaciuti nel dare comunicazione che Mario Bettini, gestore dell’acetaia comunale, è scomparso ieri all’età di 77 anni. Il sindaco Tosi nel Consiglio comunale di ieri appunto ha ricordato la sua straordinaria dedizione verso la comunità e la sua grande umiltà. Bottini – insieme alla moglie Ginevra – custodiva e curava l’acetaia comunale, insignita di numerosi riconoscimenti negli anni, come la vittoria del Palio di San Giovanni per l’eccellenza del balsamico.

Tosi ha inoltre ricordato la generosità di quest’uomo dimostrata anche oltre i confini paesani, attraverso l’aiuto diretto fornito a Rumuruti andando più volte in Kenya. Cogliamo l’occasione quindi per fare le condoglianze alla famiglia e per ringraziare Mario da parte di tutta la comunità fioranese per non essersi mai sottratto ad accrescere il valore umano della nostra città.

I funerali si svolgeranno domani alle 9.30 presso la Chiesa di Spezzano.

Nella foto, scattata pochi mesi fa, il Primo Cittadino ha consegnato ai coniugi Bettini il Premio Riconoscenza.