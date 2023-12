Reggio Emilia: trovato dai carabinieri con un kg di eroina addosso

Occultava la droga nella tasca della giacca che indossava. Ieri sera verso le 19:00 durante un servizio di controllo del territorio, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia hanno fermato un’auto lungo la via Tassoni di Reggio Emilia con a bordo un 30enne. L’uomo è stato trovato in possesso di circa 1 kg di sostanza stupefacente del tipo eroina, suddivisi in 2 involucri, e 5 dosi confezionate nel cellophane del peso complessivo di 7 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia hanno tratto in arresto un 30enne, senza fissa dimora, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.