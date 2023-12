La dodicesima edizione di Incredibol! premia l’innovazione: selezionate 8 realtà culturali e creative di tutta la regione

Sono otto le giovani realtà culturali e creative dell’Emilia-Romagna selezionate nell’ambito di IncrediBOL!, progetto di ampiezza regionale giunto alla dodicesima edizione, promosso e coordinato dal Comune di Bologna e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna attraverso un accordo di programma sullo sviluppo di un settore ad alto potenziale di crescita per il territorio, e realizzato grazie a un’ampia partnership pubblico-privata.

I nuovi vincitori sono attivi in diversi ambiti, con una forte predominanza dell’audiovisivo, il settore che ha espresso il maggior numero di progetti candidati, manifestando al contempo una grande varietà degli ambiti di applicazione e dei processi di produzione: da Foore Animation Studio di Giona Dapporto, che lavora nel cinema d’animazione, a MemoraVideo di Matteo Tronconi, video agency di ADV e contenuti per aziende; da Tetraktys Studio di Alessandro Rovesti, che realizza produzioni in Realtà Aumentata, Realtà Virtuale e 3D Web, a Bank Station S.R.L., realtà attiva nell’educazione finanziaria attraverso video content, podcast ed eventi dal vivo; dal progetto Jubatus di Studio42 Società Cooperativa, che offre servizi di documentazione a chi organizza grandi eventi sportivi, come maratone e gare di triathlon, personalizzando i video su ogni singolo partecipante attraverso algoritmi di intelligenza artificiale, al progetto di consolidamento di Studio Kodama, team di sviluppatori e artisti che si occupano di videogame, presentato da Melania Ugolini Studio.

Fuori dall’ambito audiovisivo sono stati scelti anche la sartoria artigianale a conduzione interamente femminile Cobalto Lab S.N.C. di Gavassini Marialuce e Biancalana Sara e il progetto per la costituzione di un polo culturale e di formazione di acrobatica aerea e circo contemporaneo di Officinacrobatica.

Gli 8 vincitori sono stati selezionati tra i 59 progetti d’impresa nell’ambito dei settori ICC candidati, provenienti da tutte le province della regione Emilia-Romagna. Oltre al contributo in denaro di 15.000 euro, i vincitori beneficiano di un accompagnamento su misura per far crescere il proprio progetto d’impresa, attraverso un mix di servizi messi a disposizione dalla rete dei partner: consulenze, formazione e promozione, oltre alla possibilità di ottenere spazi di proprietà comunale in comodato d’uso gratuito per sviluppare il proprio progetto d’impresa.

Degli 8 progetti vincitori, quattro provengono da Bologna, due da Faenza (Ravenna), uno da Cesena e uno da Sant’Agata Feltria (Rimini).

I vincitori di questa edizione:

Bank Station Srl (Impresa, Bologna)

Un’azienda specializzata in educazione finanziaria attraverso contenuti educativi in formato video, podcast e sotto forma di eventi dal vivo, forte di una community di oltre 200.000 persone.

www.bankstation.it

Studio42 Società Cooperativa (Impresa, Cesena / Forlì-Cesena)

Offre servizi di documentazione video a chi organizza grandi eventi sportivi, in particolare video professionali di alta qualità per ogni singolo partecipante a maratone e gare di triathlon, attraverso algoritmi di intelligenza artificiale sviluppati internamente.

www.jubatus.it

Foore Animation di Dapporto Giona (Impresa, Faenza / Ravenna)

Studio d’animazione specializzato nella prestazione di servizi ad aziende, produttori, autrici e autori del settore dell’intrattenimento, dalla pre alla post produzione, che mira a consolidarsi in una casa di produzione indipendente di cinema e serie d’animazione.

https://fooreanimation.com/

Melania Ugolini Studio (Impresa, Sant’Agata Feltria / Rimini)

È uno studio di sviluppo software che si vuole inserire prevalentemente nel settore videogiochi e che sta ultimando il suo primo titolo, anche grazie al supporto di Bologna Game Farm, in quanto vincitore della seconda edizione. Inoltre, sta sviluppando in parallelo nuovi progetti.

www.studio-kodama.com

Cobalto Lab snc di Gavassini Marialuce e Biancalana Sara (Impresa, Bologna)

Una sartoria artigianale a conduzione interamente femminile che copre l’intera filiera di ideazione, confezione e vendita dei prodotti, e che mira a un consolidamento delle proprie attività e al rafforzamento del proprio brand.

https://cobaltolab.it/

Officinacrobatica (Società sportiva dilettantistica, Bologna)

Un progetto per il consolidamento di un polo culturale e di formazione dell’acrobatica aerea e altre discipline del Nouveau Cirque a Bologna.

https://officinacrobatica.com/

Tronconi Marco (Libero Professionista, Faenza / Ravenna)

Un progetto per il consolidamento di MemoraVideo, video agency di ADV e contenuti per aziende specializzata nel settore dei prodotti per lo sport outdoor: abbigliamento, calzature e accessoristica tecnica per arrampicata, escursionismo, alpinismo, sci, running, trail running.

https://memoravideo.com/

Rovesti Alessandro (Libero Professionista, Bologna)

Un progetto per la crescita di Tetraktys Studio, team di giovani professionisti della produzione multimediale di contenuti visivi, con principale area di competenza nella Realtà Aumentata (AR), Realtà Virtuale (VR) e 3D Web.

https://tetraktys-studio.com/

Info e contatti:

incredibol@comune.bologna.it

www.incredibol.net

facebook.com/incredibol