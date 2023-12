Ventasso: perde il controllo del parapendio e cade rovinosamente tra gli alberi

E’ successo questa mattina nella zona del comprensorio sciistico del monte Ventasso, dove un 44enne, in zona assieme ad un amico per volare con il parapendio, in fase di atterraggio è precipitato rovinosamente in mezzo agli alberi che si trovano vicino alla strada sterrata. L’uomo è stato subito individuato dal personale dell’ambulanza e trasportato al parcheggio degli impianti sportivi sciistici del Ventasso, dove sono giunti anche i tecnici della stazione monte Cusna del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna. L’uomo, che ha riportato traumi multipli, è stato imbarcato su Elisoccorso e trasportato all’ospedale Maggiore di Parma.