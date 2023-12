Anche a Campogalliano istituita la DE.C.O

Anche il Comune di Campogalliano ha deciso di dotarsi della “Denominazione Comunale d’Origine”, strumento formale per tutelare e valorizzare le attività agro-alimentari, artigianali tradizionali del paese. Con la DE.C.O. infatti si potranno censire e identificare origine e qualità dei prodotti prescelti e contraddistinti da un apposito marchio che li renderà riconoscibili come tipici. Oltre a promuovere tali prodotti, con questa modalità, sarà possibile anche facilitarne la conoscenza e, si auspica, garantirne la sopravvivenza.

Il Consiglio comunale ha recentemente approvato il regolamento per la De.C.O. e sulla base di questo documento produttori e artigiani di Campogalliano potranno candidare ricette, prodotti e lavorazioni tipiche, per ottenere il marchio, il tutto con l’obiettivo di diffondere la cultura della tipicità sostenendo e valorizzando il lavoro delle aziende del territorio. L’Amministrazione Comunale con questa scelta intende rafforzare sempre più il proprio impegno nell’azione di promozione dello sviluppo economico-sociale, in questo caso nel settore delle attività agro-alimentari, che costituisce una significativa risorsa di valore economico, culturale e turistico. Attraverso la De.C.O. si mira a valorizzare le risorse del territorio e a salvaguardare le peculiarità produttive locali, che rappresentano un efficace strumento di promozione dell’immagine del Comune da cui possono derivare importanti occasioni di marketing territoriale con ricadute positive sull’intera comunità.

“Abbiamo raccolto con piacere la richiesta di alcuni storici imprenditori campogallianesi – dichiara Daniela Tebasti, vicesindaca e assessore alla Promozione del territorio – che ci sollecitavano in questa direzione, anche cogliendo l’opportunità che rappresentava il bando CARI e, dopo il necessario iter amministrativo, abbiamo approvato l’istituzione della De.CO. ed il relativo regolamento. Si tratto solo dell’inizio di un percorso che proseguirà presto. I prossimi passi saranno: la costituzione della commissione comunale in accordo con la Consulta Economica, la definizione del logo e, naturalmente, l’assegnazione del riconoscimento ad un primo prodotto tradizionale del nostro territorio comunale che è stato candidato”.

Da ricordare inoltre che questo progetto nasce dal bando CARI (Campogalliano Riparte con Innovazione) del 2021, teso a supportare lo sviluppo occupazionale sul territorio e a favorire la nascita di nuove realtà imprenditoriali e lo sviluppo e il rafforzamento delle piccole e medie imprese esistenti, impegnate a raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030 e le missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), questo perché l’Amministrazione comunale ritiene indispensabile favorire uno sviluppo economico pienamente integrato con la dimensione sociale e quella ambientale.

Per approfondimenti a breve sarà disponibile una pagina sul sito del Comune.