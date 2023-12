SGP: un risparmio di 950.000€

Un risparmio pari a 950.000 € ed una rimodulazione dei pagamenti del debito di Sgp fino al 2035: questo in sintesi il risultato, giunto al termine di lunghi mesi di incontri ed approfondimenti, della delibera approvata all’unanimità ieri sera in Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Patti para-concordatari con gli Istituti di Credito di Sgp collegato al concordato in continuità”.

Al termine di un serrato confronto BNL ha offerto ad SGP, che ha accettato, la riduzione del residuo debito derivante dall’IRS dall’importo complessivo attuale di €3.223.876,30 all’importo di € 2.273.876,30 con conseguente remissione parziale del debito per € 950.000,00.

In questo modo vengono risolti, in via transattiva, i dubbi interpretativi sorti in ordine alla natura dello strumento derivato stipulato da SGP in data 13/5/2009 con contestuale cospicua riduzione del valore residuo dello stesso e si è proceduto alla modifica degli accordi para-concordatari a suo tempo siglati, esclusivamente per la posizione di BNL lasciando totalmente inalterate quella degli altri Istituti di credito.

Con tale atto si interviene sia dal lato della nuova e diversa distribuzione del rimborso dei mutui a suo tempo concessi a SGP da BNL sia conseguentemente sull’impegno del Comune a conferire i necessari apporti di capitale anche questi oggetto di nuova e diversa distribuzione coerentemente alle modifiche apportate sul rimborso del capitale con ultima scadenza posticipata dal 2031 al 2035.