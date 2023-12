Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 20 dicembre 2023

Al mattino cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, per nubi medio-alte in transito; in pianura foschie dense e/o banchi di nebbia. Dal pomeriggio parziali schiarite in particolare sul settore occidentale con nuova formazione di foschie e nebbie sulle aree pianeggianti.

Temperature minime comprese tra 0 e 4 gradi sulle aree urbane. Valori ulteriormente più bassi in aree aperte extraurbane con locali gelate notturne e mattutine. Massime comprese tra 6/7 gradi ad ovest e fino a 10 gradi lungo la costa. Venti deboli in prevalenza occidentali, in rotazione da nord-est con rinforzi su mare e rilievi di crinale a partire dal pomeriggio. Mare al mattino quasi calmo con tendenza ad aumento del moto ondoso sino a divenire mosso al largo in serata.

(Arpae)