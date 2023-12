L’antivigilia a Fiorano Modenese

Tante iniziative per festeggiare il Natale a Fiorano! Ecco le proposte per sabato 23 dicembre.

Per cominciare, dalle ore 10.00 fino alle 17.00 in piazza Falcone e Borsellino a Spezzano di Fiorano ci aspettano il mercatino hobbisti e bancarelle, la Hollywood Christmas box, Babbo Natale sul trono, il truccabimbi e bolle giganti e altre animazioni per bambini. Il tutto a cura dell’associazione Fiera di San Rocco.

Per gli amanti della natura, alle ore 14.30 presso le Salse di Nirano ci aspetta l’iniziativa “Benvenuto inverno”: passeggiata semplice adatta a tutte e tutti per rallentare i propri ritmi, in vista di un sereno Natale. Camminiamo attraverso i sentieri della Riserva Naturale in compagnia di una guida esperta, che racconterà che cosa succede alla natura “addormentata” in vista della primavera. Per tutte le info e per prenotarsi consultare il sito del Comune.

Infine, alla sera (ore 21.00), presso il Teatro Astoria arriva il concerto “Gospel Experience Choir”, diretto dalla Maestra Alessandra Fogliani. Gospel Experience nasce dal desiderio di promuovere e condividere il sentimento, la gioia e la spiritualità che pervadono la musica Gospel, e di esprimerlo attraverso la voce e il corpo. Alessandra Fogliani e il suo coro scalderanno gli animi in vista del Natale portando a teatro l’autentico spirito del gospel. I biglietti potranno essere acquistati sul sito del Teatro Cinema Astoria (www.teatrocinemaastoria.it), tramite il circuito online Vivaticket; mentre la biglietteria sarà aperta due giorni prima dello spettacolo feriali 18.00 – 20.00 sabato 10.30 – 13.00. Il giorno dello spettacolo il teatro apre fin dalle 19.30.