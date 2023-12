Chiusura b&b abusivo a Modena, Confesercenti: “fenomeno in aumento, occorre intensificare i controlli”

“Un fenomeno, quello dei b&b abusivi in constante aumento sul territorio modenese”. Così Confesercenti Area Città di Modena, che plaude al lavoro delle forze dell’ordine ma chiede più controlli.

“È da diversi anni – commenta Daniele Cavazza, Direttore Confesercenti Area Città di Modena – che denunciamo come, l’incremento del turismo nel nostro territorio e a Modena città abbia intensificato anche la nascita e lo sviluppo di strutture abusive, che si spacciano come regolari e operano indisturbate in città e provincia”.

“Bene il lavoro delle forze dell’ordine che ha portato alla chiusura di un esercizio abusivo che evadeva e che faceva concorrenza sleale alle strutture alberghiere ed extra alberghiere regolari ma occorrono maggiori controlli per riuscire ad arginare questo fenomeno, purtroppo in constante crescita” conclude Cavazza.