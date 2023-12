Modena, fugge alla vista dei Carabinieri: trovato con alcuni grammi di eroina suddivisa in dosi

Ieri pomeriggio, a Modena, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno inseguito un 45enne, che alla vista della pattuglia ha tentato di eludere il controllo dei militari, tentando la fuga a piedi verso il parco XX Aprile.

Fermato e sottoposto a perquisizione, veniva trovato in possesso di circa 8 grammi di “eroina”, già suddivisa in dosi, pronta per essere ceduta nel mercato locale dello spaccio, insieme a un bilancino di precisione e 70 euro in contanti.

L’uomo è stato così tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e lo stupefacente è stato sequestrato per le successive analisi.