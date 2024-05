Trovato con mezzo etto di hashish, denunciato 26enne

Alla vista dei militari ha cercato di eludere i controlli allontanandosi nella direzione opposta. L’atteggiamento sospetto non è passato inosservato agli occhi dei carabinieri della Stazione di Corso Cairoli, i quali, durante lo svolgimento del servizio di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona della stazione, si avvicinavano all’uomo per identificarlo. Alla richiesta di fornire un documento d’identità, l’uomo rispondeva con un immotivato atteggiamento ansioso insospettendo gli operanti. I militari, pertanto decidevano di approfondire i controlli, riconducendo i motivi dello stato d’ansia: l’uomo infatti veniva trovato in possesso di circa 50 gr. in un unico blocco di sostanza stupefacente del tipo hashish, rivestito da plastica trasparente e con impresso adesivo raffigurante una foglia di marijuana che occultava nella tasca della giacca. Per questi motivi con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, un 26enne domiciliato a Cadelbosco di Sopra.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. È accaduto l’altro ieri nel primo pomeriggio. Contestualmente i militari procedevano al sequestro dello stupefacente rinvenuto.