Imola: incendio distrugge un’autovettura

Pochi minuti prima delle 8:00, una squadra polivalente ed una autobotte del distaccamento dei vigili del fuoco di Imola sono intervenute per incendio di autovettura in via Tiro a segno a Imola. Nell’evento oltre al mezzo coinvolto è stata danneggiata un’altra auto.

Sul posto una pattuglia di Polizia di Stato per i rilievi e il soccorso stradale per la rimozione.