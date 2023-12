Premiati studenti del Liceo Muratori San Carlo di Modena

Questa mattina nell’aula magna del Liceo Muratori San Carlo di Modena si è svolta la cerimonia di consegna dei premi agli alunni che si sono distinti in particolari aree del sapere negli anni scolastici 2021-22 e 2022-23. Insieme agli studenti premiati e alle loro famiglie, nonché ai rappresentanti di chi ha voluto istituire negli anni i diversi premi, erano presenti l’assessora Grazia Baracchi per il Comune di Modena e la consigliera provinciale Maurizia Rebecchi per la Provincia, ad attestare il profondo legame tra il Liceo e la città.

La dirigente scolastica Giovanna Morini ricorda che «la tradizione dei Premi scolastici appartiene alla storia centenaria del Liceo e si è mantenuta sempre viva fino ad oggi; gli archivi scolastici, infatti, conservano memoria di premi assegnati agli alunni meritevoli fin dal 1885.

Nel corso dei decenni, numerosi Premi sono stati via via istituiti, per ricordare persone care nella loro dimensione umana di studenti, docenti, dirigenti del Liceo e per onorare un debito di riconoscenza e affetto nei confronti della propria scuola.

Il ricordo, alimentato dal sostegno di familiari e amici cui si deve l’istituzione del premio, rappresenta l’ideale passaggio di testimone fra generazioni diverse, legate dal comune amore per una cultura viva, al servizio della vita comune della nostra città».

Il premio più antico, che tuttora viene assegnato, è stato istituito nel 1933 a ricordo del professor Giovanni Canevazzi, intellettuale e pubblicista che “per molti anni illustrò con dottrina e amore di autentico maestro la cattedra di materie letterarie”, consigliere comunale e poi assessore all’istruzione del Comune di Modena, fino ai premi di più recente istituzione, tutti testimoniano, come sottolinea la dirigente Morini, «il valore dell’esperienza formativa che quotidianamente si costruisce nelle aule di scuola e che diventa patrimonio di tutta la comunità civile».

Complessivamente al liceo Muratori San Carlo di Modena sono iscritti per l’anno scolastico in corso 1382 alunni, suddivisi nella sede di Via Cittatella e in quella di corso Cavour.