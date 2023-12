Lovemark ha festeggiato con un evento a Palazzo Magnani i brillanti risultati del 2023

La società reggiana di marketing digitale Lovemark, ha celebrato nei giorni scorsi a Palazzo Magnani i brillanti risultati raggiunti nel corso del 2023: +20% nei risultati aziendali e il fatturato che ha superato i 3 milioni di euro. Questi dati hanno portato l’impresa tra le 400 imprese in maggiore crescita in Italia, secondo Il Sole 24 Ore.

“Il merito di questo successo sono la dedizione e la professionalità dei nostri 40 dipendenti, che hanno contribuito alla realizzazione della strategia aziendale e che vedrà un importante step di ulteriore crescita sul medio periodo, grazie all’apporto anche dei mercati esteri – ha commentato il ceo Luca Catellani, che ha aggiunto – Abbiamo deciso di festeggiare organizzando un evento di fine anno nel cuore di Reggio Emilia presso Palazzo Magnani grazie all’Art Bonus, la misura elaborata per favorire il mecenatismo, che consente un credito d’imposta a chi sostiene economicamente cultura e spettacolo. Lovemark infatti, ad ulteriore testimonianza del suo impegno a favore della cultura locale, diventerà membro degli Amici Company di Palazzo Magnani. Una scelta che ci offre la possibilità di usufruire di interessanti benefit a favore dei dipendenti. E, proprio in questo contesto, i nostri collaboratori hanno visitato la mostra “Marionette e avanguardia”, tema che ha una forte analogia con il mondo del marketing e della comunicazione”.

Ospite dell’incontro è stato Riccardo Scandellari, esperto di marketing e di gestione dell’immagine personale, che ha fornito prospettive su come sviluppare e gestire un’identità digitale forte e coerente, riflettendo sull’importanza di un marchio personale distintivo nel mondo del business odierno.

Il ceo Luca Catellani ha concluso dicendo: “Il rapporto con il territorio sarà ulteriormente consolidato da questa importante relazione, che è stata facilitata da Unindustria Reggio Emilia. Nei prossimi anni inoltre collaboreremo in maniera ancora più stretta con le scuole del territorio per sensibilizzare le nuove generazioni al mondo delle competenze digitali, che il mercato del lavoro richiede. Lovemark continuerà, infine, a dare il proprio contributo anche in aula, attraverso il Corso di laurea in marketing digitale di Unimore, che rappresenta un consolidato punto di riferimento nel mondo accademico italiano sulle nuove capacità richieste dalle imprese”.